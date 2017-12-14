| | Гордость США застряла во льдах и не смогла пострелять по "России"
События

Гордость США застряла во льдах и не смогла пострелять по "России"

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