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Политика

Cуд отказался повторно допрашивать Порошенко

Cуд отказался повторно допрашивать Порошенко
По словам судьи, ходатайство было совершенно не обоснованным.

В Киеве суд по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича отказался повторно допрашивать действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом в зале суда объявил в среду, 21 марта, судья Владислав Девятко, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, отмечено, что в повторном допросе Порошенко адвокатам Януковича отказал Оболонский районный суд Киева.

"Суд постановил отказать в повторном допросе Порошенко из-за того, что ходатайство абсолютно не обосновано", - пояснил судья.

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Перед этим адвокат Януковича Адриана Фозекош просила о повторном допросе нынешнего президента, мотивируя тем, что заявленный свидетель не явился в зал заседаний в прошлый раз...

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