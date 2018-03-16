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Политика

Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией

Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
Правительство поддержало прекращение экономического сотрудничества.

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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Политика

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