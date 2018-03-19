| | Стало известно, когда комитет Рады примет решение по аресту Савченко
Политика

Стало известно, когда комитет Рады примет решение по аресту Савченко

Стало известно, когда комитет Рады примет решение по аресту Савченко
Заседание должно состояться в 8:30 четверга.

Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко 22 марта 2018 года. Об этом следует из повестки дня комитета на сайте ВР, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что заседание должно состояться в 8:30 четверга.

Отмечается, что рассмотрение представлений по Савченко от 15 марта, внесенных генпрокурором Юрием Луценко, стоит первым вопросом в повестке дня комитета.

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После рассмотрения в комитете вопрос по Савченко еще должен быть принят нардепами на пленарном заседании парламента...

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