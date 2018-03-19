Стало известно, когда комитет Рады примет решение по аресту Савченко

Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко 22 марта 2018 года. Об этом следует из повестки дня комитета на сайте ВР, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что заседание должно состояться в 8:30 четверга.
Отмечается, что рассмотрение представлений по Савченко от 15 марта, внесенных генпрокурором Юрием Луценко, стоит первым вопросом в повестке дня комитета.
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После рассмотрения в комитете вопрос по Савченко еще должен быть принят нардепами на пленарном заседании парламента...