Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.В соответствии с Законом в здания, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров Украины, а также другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим Законом осуществляют государственную охрану соответствующего зданий).Также в эти здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.Закон вступает в силу со дня его опубликования...