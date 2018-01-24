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Дети-сироты из числа переселенцев будут иметь право стать на квартирный учет

27 марта 2018 года вступает в силу Закон Украины № 2279-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа».
Так, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящих на учете внутренне перемещенных лиц, будут иметь право зачисляться на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и социальный квартирный учет по месту их учета в качестве внутренне перемещенных лиц.
Этот закон был принят Верховной Радой Украины 8 февраля текущего года. Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс, а также в законы «Об охране детства», «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О жилищном фонде социального назначения», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц...

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