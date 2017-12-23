| | Поезд Одесса – Лисичанск возобновит движение до конца марта
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Поезд Одесса – Лисичанск возобновит движение до конца марта

Транспортное сообщение между Одессой и Луганском вновь восстановили.
Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Виталий Курило. Он сообщил, что пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Одесса начнет курсировать уже с 25 марта.
Отметим, что в связи с переходом на летнее время в ПАО «Укрзалізниця» скорректировали расписание остановок маршрута.
«Отправление из Лисичанска в 21.30. Далее маршрут пройдет через станции Харьков (05.33) – Полтава-Южная (08.37) – Кременчуг (11.17) – Знаменка (13.47) – Кропивницкий (Кировоград) (15.21) – Балта (19.56). Прибытие в Одессу — в 23.34», — говорится в сообщении...

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