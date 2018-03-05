В зоне АТО за сутки пострадали двое военных

На Донбассе за минувшие сутки, 20 марта 2018 года, в результате боевых действий пострадал один украинский военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк."В результате вражеских обстрелов был ранен один наш военнослужащий, еще один защитник получил боевое травмирование. Их доставили в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное", - заявил он.По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток боевики осуществили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских военных."Минувшие сутки на линии фронта отметились активизацией российско-оккупационных войск. В частности, боевики сознательно нарушали всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта, увеличили количество обстрелов и применяли минометы по оборонительным позициям военнослужащих ВСУ", - сообщил он...