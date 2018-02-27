В ОРЛО циркулируют поддельные деньги из РФ

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в оккупированных городах Луганщины вновь замечены поддельные российские рубли.Как сообщалось, на каждом шагу в ОРЛО, в СМИ и соцсетях предупреждают о массовом заходе в "республику" фальшивых рублей.Подделка очень высокого качества, так что ее свободно принимают в "банках", на рынках и в магазинах. В ОРДО они появились первыми. Сейчас уже "гуляют" и по ОРЛО.Эти фальшивки не только принимают в "банках", но и выдают их там же. Шахтеры Ровеньков (город удерживается российскими оккупантами) получили поддельные рубли в банкомате на шахте.18 марта в 20-40, к так называемым правоохранителям ОРЛО обратился житель оккупированного Краснодона, с заявлением о том, что 18.03.2018 в 19-30, в магазине «Яна», расположенном по адресу: г. Краснодон, ул. П. Котова, 9-Б, неизвестный расплатился за товар купюрой 1000 «дублей» с надписью «Не является платежным средством»...