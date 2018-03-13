КПП на линии разграничения пересекли 4,6 тысячи транспортных средств

Через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовало 34,5 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств.Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Также сообщается, что всего сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/60; "Марьинка" – 50/40; "Новотроицкое" – 50/60; "Гнутове" – 40/30.Всего через КПВВ проследовало 34,5 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств: "Майорское" – 7895 человек и 950 транспортных средств; "Марьинка" – 8500 человек и 1575 транспортных средств; "Новотроицкое" – 6800 человек и 1185 транспортных средств; "Гнутове" – 4235 человек и 905 транспортных средств; "Станица Луганская" – 7030 человек. Кроме того, за прошедшие сутки в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорское" и "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ДФС обнаружили у двух граждан Украины товары, которые они хотели незаконно вывезти через линию разграничения. В частности, 30 единиц электротоваров было найдено среди личных вещей украинца, который направлялся на выезд в ТОТУ, а также в автомобиле "Peugeot" украинской регистрации, нашли химические препараты на 73 тысячи гривен, также следовавшего на выезд в ТОТУ. Весь товар изъят сотрудниками ДФС...