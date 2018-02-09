В России отмечают Новруз так же широко, как в Азербайджане

20.03.2018ОбществоПраздник весны и смены года стал еще одним культурным мостом между Москвой и Баку.Три дня отмечали на знаменитом Арбате один из центральных азербайджанских праздников. За это время тысячи жителей и гостей российской столицы пришли сюда посмотреть яркие обряды других народов, попробовать экзотические и хорошо знакомые блюда, послушать национальные песни. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан выяснил, что привлекло гуляющих на праздник в центр Москвы и что больше всего поразило их в увиденном.Две подруги-москвички рассказали, что своих знакомых мусульман в Таджикистане и Киргизии, они каждый год поздравляют с Новрузом, но самим им в этом весеннем праздновании принять участие не довелось, поэтому поход на Арбат они восприняли с особым энтузиазмом. Их особенно поразило наличие на празднике крашеных яиц. Стоящий рядом с ними Рахмад тут же объяснил: «У нас в Азербайджане, когда Новруз, на стол надо обязательно ставить крашеные яйца. В России яйца красят на Пасху. И я знаю, что это христианский праздник, но отмечаются они всегда весной – и Новруз, и Пасха. У нас, кстати, всегда на Пасху христиан поздравляют, в Баку много православных. А они к нам приходят с подарками, когда Новруз – в Новруз обязательно надо подарки дарить».Москвичи на Арбат приходили целыми семьями. Например, Татьяна так прониклась праздником, что тут же загорелась идеей с мужем и детьми на следующий год отметить Новруз уже в Баку. «У меня просто дикое желание – купить прямо сейчас билет и полететь, так меня все впечатлило и понравилось, — заявила Татьяна. – Я ни разу там не была, но много слышала, и вот теперь, мне кажется, был просто последний толчок для того, чтобы исполнить мечту». Выбор Азербайджана, несмотря на то, что на фестивале были представлены множество других стран, она объяснила просто: «У нас вроде как общность какая-то есть, я много знаю про Баку из фильмов советских. Или вот музыка – все же мы знаем, кто такой Муслим Магомаев или Полад Бюль-бюль Оглы. К тому же мне рассказывали, что там нет проблем с русским языком, его многие знают… Я почему-то уверена, что мне бы понравилось в Баку».А вот для Вадима, который родился в Таджикистане, фестиваль на Арбате стал путевкой в детство. «Люди всегда встречали этот праздник с душой, это было время дружбы и мира, — вспомнил он с ностальгией. – И вот сейчас каждая страна, где празднуют Новруз, представляет что-то свое, собственные традиции, и мне хочется приехать туда, узнать жизнь тех людей, с которыми мы так похожи в наших обрядах. Вот я, например, посмотрел на традиции Азербайджана – и понимаю, что у нас много общего, и мне хочется узнать, что еще нас роднит».Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, в свою очередь отметил, что Новруз на данный момент стал одним из главных общегородских праздников столицы. «Это очень радостная и хорошая тенденция, потому что Москва, как и Россия, город многонациональный. У нас есть множество диаспор – но нет никаких закрытых сообществ, где все происходит внутри и никогда не выходит наружу. Наша традиция – это интеграция, диалог, знакомство культур: люди приходят других посмотреть и себя показать, причем демонстрируют ведь исключительно лучшие черты! Это учит уважению друг к другу. Тот же самый принцип существует в Азербайджане. Такие отношения в многонациональной стране способствуют гражданскому миру. А Новруз всегда объединял людей и служил добру во все времена. Сегодня этот замечательный весенний праздник вошел не только в сердца азербайджанцев, но и россиян, и я рад, что нашей холодной весной мы все согреты теплом этой братской любви», — прокомментировал парламентарий...