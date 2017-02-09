Новые технологии: создан прибор способный улавливать желания людей

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Р’Р»Р°СЃС‚Рё РЈРєСЂР°РёРЅС‹ СЂР°Р·РѕСЂРІР°Р»Рё РїСЂРѕРіСЂР°РјРјСѓ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР° СЃ Р РѕСЃСЃРёРµР№
Стало известно, когда комитет Рады примет решение по аресту Савченко
Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
Николая Азарова допросят в суде над Януковичем
Cуд отказался повторно допрашивать Порошенко
Экономика
Про налоговую амнистию в 2018 году
В украинском Кабмине приняли решение прекратить действие документа об экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной
Р РѕСЃРїРѕС‚СЂРµР±РЅР°РґР·РѕСЂ: Р¶РёС‚РµР»Рё РїСЏС‚Рё СЃРІРµСЂРґР»РѕРІСЃРєРёС… РјСѓРЅРёС†РёРїР°Р»РёС‚РµС‚РѕРІ РїСЊСЋС‚ РЅРµРєР°С‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅСѓСЋ РІРѕРґСѓ
Р—Р°РєРѕРЅ Рѕ Р·Р°РїСЂРµС‚Рµ РЈРљ СЃРѕР±РёСЂР°С‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё Р·Р° РІРѕРґСѓ, С‚РµРїР»Рѕ Рё СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІРѕ РѕРґРѕР±СЂРµРЅ РІРѕ РІС‚РѕСЂРѕРј С‡С‚РµРЅРёРё
РЈРїСЂР°РІР»РµРЅРёРµ РіРѕСЃРѕС…СЂР°РЅС‹ РћРљРќ: РµРєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіСЃРєР°СЏ С‚РµР»РµР±Р°С€РЅСЏ РЅРµ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РїР°РјСЏС‚РЅРёРєРѕРј
События
Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах
КПП на линии разграничения пересекли 4,6 тысячи транспортных средств
Установлены выходные дни на Пасху
В ОРЛО циркулируют поддельные деньги из РФ
В зоне АТО за сутки пострадали двое военных
Социум
В России отмечают Новруз так же широко, как в Азербайджане
Кто обитает на дне океана: ученые нашли новые виды рыб на Карибском коралловом рифе
Илон Маск: Израиль назвал главу корпорации SpaceX гением
Власти Китая воспроизводят один из страшных сюжетов "Черного зеркала"
Сан-Франциско стал первым крупным городом в США запретившим продажи натурального меха
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Сумеет ли кризисный «Детройт» Свечникова остановить «Вашингтон» Овечкина?
Где смотреть онлайн Германия - Испания: расписание трансляций
Потерял смысл жизни: в России покончил с собой легендарный хоккеист
Где смотреть онлайн Италия - Аргентина: расписание трансляций
Олимпийский чемпион Абраменко: с моим уходом фристайл закончит свое существование в Украине/Абраменко об олимпийской победе, проблемах во фристайле и бойкоте соревнований в России
Шоу-Биз
Ринго Старра посвятили в рыцари
РњРµРґРёРЅСЃРєРёР№ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» РёРЅРёС†РёР°С‚РёРІСѓ СЃРѕР·РґР°РЅРёСЏ Р¦РµРЅС‚СЂР° РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РєРёРЅРѕ
Р’ РћСЂРµРЅР±СѓСЂРіРµ РіРѕС‚РѕРІСЏС‚СЃСЏ Рє РїСЂРµРјСЊРµСЂРµ РјСЋР·РёРєР»Р° В«Р”Р¶РµР№РЅ РР№СЂВ»
Р’ РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРіРµ РІ Р®СЃСѓРїРѕРІСЃРєРѕРј РґРІРѕСЂС†Рµ СЃРѕСЃС‚РѕСЏР»Р°СЃСЊ РІС‹СЃС‚Р°РІРєР° РєР°СЂС‚РёРЅ Р“СЂРµР±РµРЅС‰РёРєРѕРІР°
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РѕРїРµСЂРЅСѓСЋ С‚СЂСѓРїРїСѓ РњРёС…Р°Р№Р»РѕРІСЃРєРѕРіРѕ С‚РµР°С‚СЂР° СЃРѕ СЃС‚РѕР»РµС‚РёРµРј
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Новые технологии: создан прибор способный улавливать желания людей
Стевия помогает при болезни Лайма больше, чем антибиотики
Представлен смартфон Meizu E3 с 6 ГБ оперативной памяти
В ЕС строят общеевропейскую Wi-Fi-сеть
Появился рендер Samsung Galaxy Note 9
Авто
Рассекречены обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz C-Class
Стало известно, когда начнетcя серийное производство BMW X7
Opel представила спортивную модификацию Corsa
BMW создаст электрокары с запасом хода в 700 км
BMW приостанавливает выпуск седана 7 серии
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Новые технологии: создан прибор способный улавливать желания людей
Наука
Сегодня, 20:50
В России отмечают Новруз так же широко, как в Азербайджане
Социум
Сегодня, 20:47
Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах
События
Сегодня, 20:40
КПП на линии разграничения пересекли 4,6 тысячи транспортных средств
События
Сегодня, 20:40
Установлены выходные дни на Пасху
События
Сегодня, 20:40
Киевские Ведомости
|
Наука
| Новые технологии: создан прибор способный улавливать желания людей
Наука
Новые технологии: создан прибор способный улавливать желания людей
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/v-nasa-sozdan-pribor-sposobnyy-vyderzhat-temperaturu-na-venere_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В NASA создан прибор, способный выдержать температуру на Венере
9-02-2017, 17:37
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-07/uchenye-pridumali-neobychnyy-metod-obscheniya-s-inoplanetyanami_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые придумали необычный метод общения с инопланетянами
18-07-2017, 20:46
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/na-urale-sozdan-unikalnyy-pribor-dlya-obnaruzheniya-vzryvchatki_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
На Урале создан уникальный прибор для обнаружения взрывчатки
30-11-2015, 21:40
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-01/uchenye-izobreli-pribor-sposobnyy-izmerit-serdcebienie-cheloveka-na-rasstoyanii_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые изобрели прибор, способный измерить сердцебиение человека на расстоя ...
26-01-2016, 09:14
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-06/sozdan-mini-pribor-kotoryy-opredelyaet-bolezni_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Создан мини-прибор, который определяет болезни
9-06-2016, 09:22
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/nemeckie-uchenye-razrabotali-pribor-sposobnyy-videt-skvoz-steny_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Немецкие ученые разработали прибор, способный видеть сквозь стены
23-02-2017, 10:58
Читать
Наука
Сегодня, 20:50
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/8.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/8.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
Написать на e-mail