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Социум

Перепутанные в роддоме челябинки продолжают требовать 20 млн

Перепутанные в акушерской гинекологической больнице Челябинска 30 лет назад горожанки подали иск в суд о взыскании 20 млн рублей.
Перепутанные в роддоме челябинки продолжают требовать 20 млн

Судебное заседание по иску Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой (Тулигеновой), которых в 1987 году перепутали в роддоме Челябинска, состоится 17 апреля 2018 года в Центральном районном суде. Горожанки хотят взыскать с областного перинатального центра, Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерства финансов РФ компенсацию в размере 10 миллионов рублей каждой.
Новорожденные девочки в семьях Тугановых и Тулигеновых были перепутаны 30 лет назад, однако известно об этом стало лишь в 2017 году после того, как Зоя Туганова сделала анализ ДНК.
Ранее исковое требование Зои Тугановой было частично удовлетворено на заседании 23 августа 2017 года, когда в ее пользу взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Екатерина Туганова в иске утверждала, что воспитываясь в чужой семье, она подверглась нравственным и моральным страданиям. Однако ответчик не признал иск, аргументируя это тем, что девочка проживала в хороших условиях, была любима, и ни о каком моральном вреде речи вестись не может...

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