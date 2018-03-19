Канада начала расследование об утечках с Facebook перед выборами Трампа

В последнее время на Западе набирает популярность скандал с возможными утечками личных данных с Facebook, которые помогли способствовать победе Трампа. В Канаде приступили к расследованию данного вопроса.Сообщение сделано пресс-службой, которой располагает канадский офис комиссара, занимающегося защитой личной информации.Даниэль Терриен, возглавляющий ведомство в Канаде, сообщил о получении жалоб на Facebook от пользователей сети на разглашение их личных данных.Канадский комиссар проинформировал, что расследование связано с имеющейся утечкой личных данных пользователей в Cambridge Analitica, где их могли использовать в президентской кампании Трампа.Терриен сообщил об обеспокоенности, могли ли быть в этом задействованы личные сведения о пользователях из Канады. С его слов, канадцы, пользующиеся цифровыми технологиями хотят, чтобы их права на приватность были соблюдены.Чиновник сообщил для канадских СМИ, что при расследовании будет уделено особое внимание тому, насколько Facebook способна охранять личную конфиденциальность имеющихся в её распоряжении электронных документов.Скандал разразился после того, как Facebook обвинили, что она незаконно предоставила данные около 50 млн своих пользователей, которые были использованы при выборах в США...