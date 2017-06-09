| | Алла Пугачева рассказала правду про состояние здоровья: "Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей"
Шоу-Биз и культура

Алла Пугачева рассказала правду про состояние здоровья: "Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей"

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