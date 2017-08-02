| | Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ
Шоу-Биз и культура

Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ

Дмитрий Грозов, российский художник, рисует сцены из советских фильмов в стиле японского анимэ.
Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ

Все началось с того, что художник выложил на страничке «ВКонтакте» несколько рисунков. Подписчикам и другим пользователям работы понравились, и они стали делать коммерческие заказы.
Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ

Дмитрий рисует анимэ из персонажей советских фильмов. Он говорит, что вдохновение ему искать не пришлось, оно само появилось. Кроме советских героев, художник начал привлекать и персонажей зарубежных фильмов, таких как «Рокки», «Терминатор» и другие.
Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ

Его картину «Черепашки-ниндзя» приобрел сам создатель персонажей Кевин Истмен...

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