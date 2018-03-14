Малинина шокировало предложение персонала гостиницы Владивостока

Александр Малинин получил предложение от персонала одной из гостиниц Владивостока и остался шокирован. Ему показали применение кольца и тоненького шнура за окном номера. Это был своеобразный метод спасения при пожаре.Российский бард Александр Малинин побывал на гастролях во Владивостоке. На протяжении своего пребывания в городе певец жил в одной из гостиниц. 21 марта его выступления официально закончились и настало время покинуть номер отеля. На прощание с знаменитостью персонал продемонстрировал Малинину уникальный метод спасения постояльцев при пожаре.Мужчина остался крайне шокирован. Он сообщил, что ничего подобного не видел. Его номер располагался на 12-м этаже. Если вдруг мог возникнуть пожар, спастись можно было выдернув шнур, который просовывался через кольцо, прикрепленное на окне. Канат был настолько тонким, что представить, как по нему нужно слезать к первому этажу – уже шок...