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Малинина шокировало предложение персонала гостиницы Владивостока

Александр Малинин получил предложение от персонала одной из гостиниц Владивостока и остался шокирован. Ему показали применение кольца и тоненького шнура за окном номера. Это был своеобразный метод спасения при пожаре.
Малинина шокировало предложение персонала гостиницы Владивостока


Российский бард Александр Малинин побывал на гастролях во Владивостоке. На протяжении своего пребывания в городе певец жил в одной из гостиниц. 21 марта его выступления официально закончились и настало время покинуть номер отеля. На прощание с знаменитостью персонал продемонстрировал Малинину уникальный метод спасения постояльцев при пожаре.
Мужчина остался крайне шокирован. Он сообщил, что ничего подобного не видел. Его номер располагался на 12-м этаже. Если вдруг мог возникнуть пожар, спастись можно было выдернув шнур, который просовывался через кольцо, прикрепленное на окне. Канат был настолько тонким, что представить, как по нему нужно слезать к первому этажу – уже шок...

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