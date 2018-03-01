Гаянэ Багдасарян \"порвала\" поклонников горячими снимками

Гаянэ Багдасарян «порвала» поклонников новым горячим фотоснимком в интернете. Этот кадр девушка опубликовала под высказыванием о равнодушии.Чемпионка по фитнесу Гаянэ Багдасарян обладает прекрасной фигурой и уникальными формами. Внешность свою модель даже не планирует скрывать от поклонников и хэйтеров. По мнению красотки, навязчивость публике не может называться равнодушием. Она стремительно держит в тонусе всех подписчиков, которые очень ждут новых презентаций от своего кумира. Багдасарян презентовала новое горячее фото, которое поклонники приняли с большим интересом.Помимо этого снимка, страница социального микроблога Гаянэ Багдасарян полна самых пикантных картинок, в центре которых показана сама спортсменка. Видно сразу, что лицо ее очень довольное, а это свидетельствует, что ей очень нравится радовать публику своим красивым телом...