Ольга Бузова \"поставила на колени\" бывшего супруга Тарасова

Ольга Бузова «поставила на колени» экс-мужа, доказав свое превосходство в мужской компании. Звезда «Дом-2» презентовала откровенную фотоподборку с мускулистыми атлетами для модного журнала.Любимица публики Ольга Бузова продолжает покорять публику неординарными поступками. Не так давно артистка преподнесла настоящий шок-сюрприз, которым «поставила на колени» своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Девушка снялась в эротической фотосессии с несколькими мускулистыми атлетами перед камерой оператора. Эти снимки окажутся на страницах модного глянцевого журнала в скором времени. Сама же Бузова не скрыла от фанатов новый спектр своей деятельности.Она показала некоторые фотокадры на своей персональной странице в соцсети. Поклонники просто взорвались от восторга. Они начали засыпать кумира комментариями и отзывами. Некоторые признавались даже в любви. Стало понятно, что артистка выбрала очень удачный маневр, чтобы доказать Тарасову нынешнее его место...