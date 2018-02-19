Джим Керри опозорил Марка Цукерберга карикатурой

Джим Керри «дислайкнул» Цукерберга. Информация об этом появилась в соцсети Twitter, 20 марта. Известный по роли Маски Керри создал карикатуру на Марка и подписал словами: «Не понимаю, почему они мне доверяют».Скандалист Джим Керри не перестает удивлять поклонников и завистников своими талантами. Накануне он создал карикатурный шарж на основателя медиа-гиганта Facebook. Свою работу, выполненную с саркастическим подтекстом, Керри подписал соответственно: «Не понимаю, почему они мне доверяют». Реакция Марка Цукерберга на очередной вызов Джима не последовала.Более того, миллиардер даже не пресек острую ассоциацию своей личности с «дислайком». Скандальный случай стал популярным в Сети. Поклонники Керри восхищаются его умению переводить любую ситуацию в шутку. Информацию о громкой публикации сообщили в издании Newsweek. Ранее Керри уже публиковал шаржи на Трампа и членов правительства. Пользователи Сети ждут новых решений от умельца. Предположительными кандидатами могут стать звезды и актеры Голливуда...