В Москве откроют юбилейную выставку фотографий Best of Russia-2017

Юбилейная фотовыставка Best of Russia-2017 откроется в центре Москвы. Все желающие смогут посетить это культурное мероприятие с 22 марта по 12 мая.Выставку организовали в Центре современного искусства "Винзавод". Организаторы мероприятия сообщили, что с 22 марта двери этого заведения будут открыты для всех посетителей. Поклонники фотоискусства смогут увидеть уникальный архив фотомастеров за 10 лет. Кроме того, на Best of Russia-2017 выделят отдельной экспозицией работы экспертов искусства, которые они презентовали в прошлом году. Организаторы Best of Russia рассказали, что на протяжении десятилетнего периода авторы фотографий пополняют базу новыми работами. Общее число снимков составляет 300 тысяч экземпляров. В этот раз выставка станет юбилейной, 10-й по счету, когда поклонники искусства познакомятся с новыми и прежними мастерами...