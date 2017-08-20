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Мама Алеси Кафельниковой впервые рассказала о проблемах дочери

Мама известной модели Алеси Кафельниковой впервые рассказала о проблемах, существующих в жизни её дочери. Она поведала об этом во время шоу «Пусть говорят».
Мама Алеси Кафельниковой впервые рассказала о проблемах дочери

Алеся является дочкой Евгения Кафельникова, являющегося знаменитым теннисистом. Она с детства входила в состав той молодёжи, которую в России называют «золотой».
Её обучение проходило в Лондоне. Там же она после наступления 16-летия пошла в модельный бизнес. Девушка говорит о множестве проблем, возникших в её жизни. Возникновение всех из них она связывает с разводом родителей.
Её мать – Мария Тишкова, которая также ранее была моделью, пришла на «Пусть говорят». Там она сообщила о проблемах дочери и сообщила, что понимает их и жалеет её.
Как она проинформировала, это стало следствием того, что в Сети появились фото её отца с другой женщиной. Она была стюардессой, выглядевшей, как Анна Курникова.
Брак Тишковой с Кафельниковым продолжался три года. До этого они такой же период жили вне супружеских отношений.
После их развода Фемида оставила маленькую дочь Кафельникова с отцом. Тот, с её слов, всегда требовал, чтобы Алеся была отличницей, и был разочарован её успехами.
Девушка решила пробиваться в жизни самостоятельно, но, как она полагает, крест на её модельной карьере поставило заявление Кафельникова о том, что он отец–неудачник...

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