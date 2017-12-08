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Волонтер Бузова сотворила добро для детей с ДЦП

Ольга Бузова стала волонтером. Звезда подготовила сюрприз для своих поклонниц. Артистка призвала творить добро для детей с ДЦП. Популярная поп-исполнительница многих хитов стала добровольцем.
Волонтер Бузова сотворила добро для детей с ДЦП

Бузова порадовала своих поклонников совместно проведенным временем. Встреча произошла вчера, в детском кафе «Андерсон». Прикоснуться к звезде мечтали пять девочек. К слову, школьницы страдают проблемами со здоровьем и имеют диагноз ДЦП. Такую встречу организовали через фонд «Подарок Ангелу». Поклонники Ольги узнали о мероприятии из ее поста в социальной сети.
«Сегодня в международный день счастья я сделала счастливей несколько ангелочков, которые мечтали о встрече со мной! Это особенные девочки, которым нужно особое отношение», - подчеркнула Ольга.

Волонтер Бузова сотворила добро для детей с ДЦП

Подписчики Бузовой разделились на два лагеря по данному вопросу. Одни похвалили артистку за уделенное время, а другие наоборот осудили ее. Причиной стал ее излишний пиар на фоне общения с детьми...

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