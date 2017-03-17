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Супермэн Генри Кавилл шокировал видео со сбритыми усами

Знаменитый киноактер Генри Кавилл сбрил свои усы, и посвятил этому событию целый видео монолог. Актер сказал, что отсутствие усов не будет отображено на его популярности. Супермен, которого зрители знают, не забыт.
Супермэн Генри Кавилл шокировал видео со сбритыми усами


Супермен, которого зрители знают, не забыт. В своем авторском видеоролике, который попал в просторы сети, Генри Кавилл появился без усов. Он решил их сбрить, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что он все же останется популярным среди поклонников Супермена и агента спецразведки. Ролик даже назван интересно #СбритыНоНеЗабыты.
Генри Кавилл сообщил поклонникам, что, хотя его теперь нельзя узнать с первого раза, это обстоятельство корректируемо. Ведь с усами или без, он сам навсегда неразрывно связан невидимыми узами с Суперменом. Публика встретила ролик положительными отзывами. Оказалось, что многие поклонницы только и мечтали, когда их кумир все же обретет человеческий вид...

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