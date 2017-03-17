Супермэн Генри Кавилл шокировал видео со сбритыми усами

Знаменитый киноактер Генри Кавилл сбрил свои усы, и посвятил этому событию целый видео монолог. Актер сказал, что отсутствие усов не будет отображено на его популярности. Супермен, которого зрители знают, не забыт.Супермен, которого зрители знают, не забыт. В своем авторском видеоролике, который попал в просторы сети, Генри Кавилл появился без усов. Он решил их сбрить, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что он все же останется популярным среди поклонников Супермена и агента спецразведки. Ролик даже назван интересно #СбритыНоНеЗабыты.Генри Кавилл сообщил поклонникам, что, хотя его теперь нельзя узнать с первого раза, это обстоятельство корректируемо. Ведь с усами или без, он сам навсегда неразрывно связан невидимыми узами с Суперменом. Публика встретила ролик положительными отзывами. Оказалось, что многие поклонницы только и мечтали, когда их кумир все же обретет человеческий вид...