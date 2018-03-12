\"Права никто не отбирал\": 10-летняя дочь Панина рассказала правду о судебном запрете

В Сети появилась информация о том, что Алексей Панин лишен водительских прав, а также ему запрещен выезд за пределы Российской Федерации. Анна, дочь актёра, опровергла слух в социальной сети.Всем верящим в подобную информацию девочка порекомендовала не обращать на её внимание. Анна поделилась снимком, на котором актёр держит водительское удостоверение, где четко видно, кому принадлежат документы. Девочка отметила, что права у её отца никто не отбирал.В средствах массовой информации рассказывалось о том, что Алексея Панина лишили водительского удостоверения из-за большого количества штрафов. Сам представитель шоу-бизнеса данную информацию никак не прокомментировал, потому что его личная страница в Instagram на данный момент заблокирована. Большинство подписчиков прокомментировали запись, сообщив, что в подобную информацию они не поверили. Некоторые из них отметили, что дочь очень осведомлена о делах Алексея и поинтересовались, наталкивалась ли она на информацию интимного характера об её отце...