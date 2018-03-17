| | РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ РїСЂР°Р·РґРЅРёРєРѕРј РќР°РІСЂСѓР·
Политика

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ РїСЂР°Р·РґРЅРёРєРѕРј РќР°РІСЂСѓР·

РЎ РїРѕР·РґСЂР°РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ СЂРµС‡СЊСЋ Рє СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРјСѓ РЅР°СЂРѕРґСѓ РІ С‡РµСЃС‚СЊ РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°РЅРёСЏ РІРµСЃРµРЅРЅРµРіРѕ СЂР°РІРЅРѕРґРµРЅСЃС‚РІРёСЏ РќР°РІСЂСѓР· РѕР±СЂР°С‚РёР»СЃСЏ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ. РџРѕР»РёС‚РёРє РїРѕР¶РµР»Р°Р» СЃРІРѕРёРј СЃРѕРѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРёРєР°Рј Р±Р»Р°РіРѕРїРѕР»СѓС‡РёСЏ РІ СЃРµРјСЊСЏС…, СѓСЃРїРµС…РѕРІ Рё С‰РµРґСЂРѕРіРѕ СѓСЂРѕР¶Р°СЏ. РРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ СЃС‚Р°Р»Р° РёР·РІРµСЃС‚РЅР° РїРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј РїСЂРµСЃСЃ-СЃР»СѓР¶Р±С‹ РљСЂРµРјР»СЏ.
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РіСЂР°Р¶РґР°РЅ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ РїСЂР°Р·РґРЅРёРєРѕРј РќР°РІСЂСѓР·

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ РќР°РІСЂСѓР· вЂ“ СЌС‚Рѕ РІР°Р¶РЅР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ РёСЃС‚РѕСЂРёС‡РµСЃРєРѕР№, РґСѓС…РѕРІРЅРѕР№ Рё РєСѓР»СЊС‚СѓСЂРЅРѕР№ РїР°РјСЏС‚Рё РјРЅРѕРіРёС… РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚РµР№ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР°. РџСѓС‚РёРЅ С‚Р°РєР¶Рµ Р°РєС†РµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р» РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РѕР±С‹С‡Р°Рё РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°РЅРёСЏ РќР°РІСЂСѓР·Р° РѕС‚ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ Рє РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЋ РїРµСЂРµРґР°СЋС‚.
Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ Р·Р°РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ РїСЂР°Р·РґРЅРёРє РќР°РІСЂСѓР· СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РЅР°С‡Р°Р»РѕРј РЅРѕРІРѕР№ Р¶РёР·РЅРё Рё СЃРёРјРІРѕР»РёР·РёСЂСѓРµС‚ РІРѕР·СЂРѕР¶РґРµРЅРёРµ РїСЂРёСЂРѕРґС‹ Рё РґСѓС…РѕРІРЅРѕРµ РѕС‡РёС‰РµРЅРёРµ. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, РїРѕР»РёС‚РёРє РґРѕР±Р°РІРёР», С‡С‚Рѕ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ РіРѕСЂРѕРґР°С… Рё СЃРµР»Р°С… Р Р¤ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ С‚РѕСЂР¶РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РґРµРјРѕРЅСЃС‚СЂРёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹Рµ РїСЂРѕРёР·РІРµРґРµРЅРёСЏ РЅР°СЂРѕРґРЅС‹С… СѓРјРµР»СЊС†РµРІ, Р° РІ РґРѕРјР°С… РіРѕС‚РѕРІСЏС‚ Р±Р»СЋРґР° РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РєСѓС…РЅРё.
РўР°С‚СЊСЏРЅР° РџСЂРµРѕР±СЂР°Р¶РµРЅСЃРєР°СЏ...

Еще по теме

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РЎРё Р¦Р·РёРЅСЊРїРёРЅР° СЃ РµРіРѕ РїРµСЂРµРёР ...

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РЎРё Р¦Р·РёРЅСЊРїРёРЅР° СЃ РµРіРѕ РїРµСЂРµРёР ...

17-03-2018, 10:26
Читать
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РќР°Р·Р°СЂР±Р°РµРІР° СЃ Р”РЅС‘Рј РЅРµР·Р°РІРё ...

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РќР°Р·Р°СЂР±Р°РµРІР° СЃ Р”РЅС‘Рј РЅРµР·Р°РІРё ...

16-12-2017, 10:00
Читать
Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» СЃ РґРЅС‘Рј СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ ...

Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» СЃ РґРЅС‘Рј СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ ...

17-09-2017, 15:35
Читать
РџСѓС‚РёРЅ РґСѓС€РµРІРЅРѕ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» Р›СѓРєР°С€РµРЅРєРѕ СЃ Р”РЅРµРј ...

РџСѓС‚РёРЅ РґСѓС€РµРІРЅРѕ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» Р›СѓРєР°С€РµРЅРєРѕ СЃ Р”РЅРµРј ...

30-08-2017, 18:05
Читать
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»РµР№ СЃ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР ...

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»РµР№ СЃ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР ...

9-08-2017, 20:30
Читать
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РїРѕРіСЂР°РЅРёС‡РЅРёРєРѕРІ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ Рї ...

РџСѓС‚РёРЅ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РїРѕРіСЂР°РЅРёС‡РЅРёРєРѕРІ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ Рї ...

30-06-2017, 04:22
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail