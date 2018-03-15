| | Р‘СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРёР№ РњРР” РїСЂРѕРІРµР» РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊ РјРµР¶РґСѓ РџСѓС‚РёРЅС‹Рј Рё Р“РёС‚Р»РµСЂРѕРј
Политика

Р‘СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРёР№ РњРР” РїСЂРѕРІРµР» РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊ РјРµР¶РґСѓ РџСѓС‚РёРЅС‹Рј Рё Р“РёС‚Р»РµСЂРѕРј

Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёР»Р° РѕР±РІРёРЅРµРЅРёСЏ РІ Р°РґСЂРµСЃ Р Р¤ РїРѕ В«РґРµР»Сѓ РЎРєСЂРёРїР°Р»СЏВ» РїСЂРёР·С‹РІР°РјРё Р±РѕР№РєРѕС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ Р§Рњ-2018. Р“Р»Р°РІР° РњРР” СЃС‚СЂР°РЅС‹ Р‘РѕСЂРёСЃ Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РїСЂРё РїРѕРјРѕС‰Рё РјСѓРЅРґРёР°Р»СЏ РџСѓС‚РёРЅ РїС‹С‚Р°РµС‚СЃСЏ РїРѕРІС‹СЃРёС‚СЊ СЃРІРѕСЋ РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅРѕСЃС‚СЊ Рё СЃРєСЂС‹С‚СЊ РіСЂСѓР±С‹Рµ РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёСЏ РїСЂР°РІ С‡РµР»РѕРІРµРєР°, РєР°Рє РІ СЃРІРѕРµ РІСЂРµРјСЏ СЃРґРµР»Р°Р» Р“РёС‚Р»РµСЂ.
Р‘СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРёР№ РњРР” РїСЂРѕРІРµР» РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊ РјРµР¶РґСѓ РџСѓС‚РёРЅС‹Рј Рё Р“РёС‚Р»РµСЂРѕРј

Р‘РѕСЂРёСЃ Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ РІС‹СЃС‚СѓРїРёР» РІ РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚Рµ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚Р°РЅРёРё. РћРЅ РІС‹СЂР°Р·РёР» СЃРѕР»РёРґР°СЂРЅРѕСЃС‚СЊ РѕРґРЅРѕРјСѓ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєСѓ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕР±СЉСЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РџСѓС‚РёРЅ СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚СЃСЏ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ Р§Рњ-2018 РґР»СЏ РїРѕРґРЅСЏС‚РёСЏ РёРјРёРґР¶Р° Р РѕСЃСЃРёРё, РєР°Рє РІ 1936 РіРѕРґСѓ Р“РёС‚Р»РµСЂ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РћР»РёРјРїРёР№СЃРєРёРµ РёРіСЂС‹. РћРЅ РѕС‚РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ РІ С‚Р°РєРѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅР° СѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РІ РјСѓРЅРґРёР°Р»Рµ, РЅРѕ РЅРµРїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕ Р±С‹ Р±С‹Р»Рѕ Р»РёС€Р°С‚СЊ СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅРѕРІ РіР»Р°РІРЅРѕРіРѕ С„СѓС‚Р±РѕР»СЊРЅРѕРіРѕ СЃРѕСЂРµРІРЅРѕРІР°РЅРёСЏ. РўР°РєР¶Рµ Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» РѕРїР°СЃРµРЅРёСЏ Р·Р° Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚СЊ С„Р°РЅР°С‚РѕРІ.
РќР°РїРѕРјРЅРёРј, С‡С‚Рѕ СЂР°РЅРµРµ РіР»Р°РІР° Р±СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРѕРіРѕ РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РўРµСЂРµР·Р° РњСЌР№ СЃРѕРєСЂР°С‚РёР»Р° СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ РґРµР»РµРіР°С†РёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕС‚РїСЂР°РІСЏС‚СЃСЏ Рє РјСѓРЅРґРёР°Р»СЋ РІ Р Р¤ РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ В«РґРµР»РѕРј РЎРєСЂРёРїР°Р»СЏВ».
Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ РћР·РµСЂРѕРІР°...

Еще по теме

РџСѓС€РєРѕРІ: РњСЌР№ РЅРµ С…РІР°С‚РёР»Рѕ Р°СЂРіСѓРјРµРЅС‚РѕРІ РґР»СЏ РїРѕРґ ...

РџСѓС€РєРѕРІ: РњСЌР№ РЅРµ С…РІР°С‚РёР»Рѕ Р°СЂРіСѓРјРµРЅС‚РѕРІ РґР»СЏ РїРѕРґ ...

15-03-2018, 18:20
Читать
РћР±РІРёРЅРµРЅРёСЏ РїРѕ В«РґРµР»Сѓ РЎРєСЂРёРїР°Р»СЏВ» РЅР°Р·РІР°Р»Рё С„РµР№ ...

РћР±РІРёРЅРµРЅРёСЏ РїРѕ В«РґРµР»Сѓ РЎРєСЂРёРїР°Р»СЏВ» РЅР°Р·РІР°Р»Рё С„РµР№ ...

13-03-2018, 09:20
Читать
Р’ Р Р¤РЎ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р»Рё РЅР° РїСЂРёР·С‹РІ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚ ...

Р’ Р Р¤РЎ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р»Рё РЅР° РїСЂРёР·С‹РІ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚ ...

11-03-2018, 23:18
Читать
Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ СЃРІРѕР№ В«СЃРїРёСЃРѕРє РњР°РіРЅРёС‚СЃРєР ...

Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ СЃРІРѕР№ В«СЃРїРёСЃРѕРє РњР°РіРЅРёС‚СЃРєР ...

11-03-2018, 16:10
Читать
РџСѓС‚РёРЅСѓ РІСЂСѓС‡РёР»Рё СЃРїРёСЃРѕРє Р±РёР·РЅРµСЃРјРµРЅРѕРІ, РјРµС‡С‚Р° ...

РџСѓС‚РёРЅСѓ РІСЂСѓС‡РёР»Рё СЃРїРёСЃРѕРє Р±РёР·РЅРµСЃРјРµРЅРѕРІ, РјРµС‡С‚Р° ...

4-02-2018, 16:04
Читать
Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ: Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РЅРµ РЅР°РјРµСЂРµРЅР° РѕСЃР»Р°Р±Р»СЏС‚СЊ Р ...

Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ: Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РЅРµ РЅР°РјРµСЂРµРЅР° РѕСЃР»Р°Р±Р»СЏС‚СЊ Р ...

23-10-2017, 23:30
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail