Р‘СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРёР№ РњРР” РїСЂРѕРІРµР» РїР°СЂР°Р»Р»РµР»СЊ РјРµР¶РґСѓ РџСѓС‚РёРЅС‹Рј Рё Р“РёС‚Р»РµСЂРѕРј

Р‘РѕСЂРёСЃ Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ РІС‹СЃС‚СѓРїРёР» РІ РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚Рµ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚Р°РЅРёРё. РћРЅ РІС‹СЂР°Р·РёР» СЃРѕР»РёРґР°СЂРЅРѕСЃС‚СЊ РѕРґРЅРѕРјСѓ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєСѓ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕР±СЉСЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РџСѓС‚РёРЅ СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚СЃСЏ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ Р§Рњ-2018 РґР»СЏ РїРѕРґРЅСЏС‚РёСЏ РёРјРёРґР¶Р° Р РѕСЃСЃРёРё, РєР°Рє РІ 1936 РіРѕРґСѓ Р“РёС‚Р»РµСЂ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РћР»РёРјРїРёР№СЃРєРёРµ РёРіСЂС‹. РћРЅ РѕС‚РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ РІ С‚Р°РєРѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёСЏ РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅР° СѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РІ РјСѓРЅРґРёР°Р»Рµ, РЅРѕ РЅРµРїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕ Р±С‹ Р±С‹Р»Рѕ Р»РёС€Р°С‚СЊ СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅРѕРІ РіР»Р°РІРЅРѕРіРѕ С„СѓС‚Р±РѕР»СЊРЅРѕРіРѕ СЃРѕСЂРµРІРЅРѕРІР°РЅРёСЏ. РўР°РєР¶Рµ Р”Р¶РѕРЅСЃРѕРЅ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р» РѕРїР°СЃРµРЅРёСЏ Р·Р° Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚СЊ С„Р°РЅР°С‚РѕРІ.
РќР°РїРѕРјРЅРёРј, С‡С‚Рѕ СЂР°РЅРµРµ РіР»Р°РІР° Р±СЂРёС‚Р°РЅСЃРєРѕРіРѕ РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РўРµСЂРµР·Р° РњСЌР№ СЃРѕРєСЂР°С‚РёР»Р° СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ РґРµР»РµРіР°С†РёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕС‚РїСЂР°РІСЏС‚СЃСЏ Рє РјСѓРЅРґРёР°Р»СЋ РІ Р Р¤ РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ В«РґРµР»РѕРј РЎРєСЂРёРїР°Р»СЏВ».
Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ РћР·РµСЂРѕРІР°...