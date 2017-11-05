На калининградца завели уголовное дело за нападение на фельдшера \"скорой\"

Вечером 9 февраля бригада «скорой» прибыла на вызов на улице Карбышева. В квартире медработников встретил пьяный 49-летний мужчина.— Калининградец неожиданно напал на 55-летнего фельдшера, бросив ей в голову флакон духов, тем самым, причинив телесные повреждения. Потерпевшая обратилась в полицию, — рассказала Светлана Поставничая, добавив, что обеспечение безопасности и защита прав медицинских работников является важной составляющей работы полиции.Агрессивного калининградца доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы...