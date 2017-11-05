| | На калининградца завели уголовное дело за нападение на фельдшера "скорой"
Социум

На калининградца завели уголовное дело за нападение на фельдшера "скорой"

На калининградца завели уголовное дело за нападение на фельдшера \"скорой\"
Вечером 9 февраля бригада «скорой» прибыла на вызов на улице Карбышева. В квартире медработников встретил пьяный 49-летний мужчина.— Калининградец неожиданно напал на 55-летнего фельдшера, бросив ей в голову флакон духов, тем самым, причинив телесные повреждения. Потерпевшая обратилась в полицию, — рассказала Светлана Поставничая, добавив, что обеспечение безопасности и защита прав медицинских работников является важной составляющей работы полиции.Агрессивного калининградца доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы...

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