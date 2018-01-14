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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Лавров собрался уйти с поста министра — СМИ
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В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе
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Социум
Краевая прокуратура заблокировала сайты о продаже "липовых" справок и дипломов
Судебные приставы Иркутска передали на уничтожение 5 тонн опасного мяса
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Патриарх Кирилл проведет в Екатеринбурге заседание Священного синода
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Бриджит Макрон в белом платье стала звездой на ужине с герцогом и герцогиней Люксембургскими
Шоу-Биз и культура
Бриджит Макрон в белом платье стала звездой на ужине с герцогом и герцогиней Люксембургскими
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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