| | В США разработали метод борьбы с ранним старением
Здоровье

В США разработали метод борьбы с ранним старением

В США разработали метод борьбы с ранним старением
Новый способ лечения применяется на генетическом уровне.

В США изобрели технологию, которая сможет оказать помощь в предотвращении синдрома раннего старения. Научным проектом занимались в Сент-Луисском университете, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на GFS.

Ученые изучали механизм редкой болезни: синдрома Хатчисона-Гилфорда, который приводит к преждевременной смерти. Научные сотрудники университета охарактеризовали технологию репликационным стрессом. Причиной недуга, провоцирующего раннее старение, является мутация одного из генов, который кодирует белок ламин А.

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Этот элемент может формировать новые клетки, способные сберегать прежнюю структуру и форму. Скороченный прототип ламина А прогерин провоцирует неверное разделение клеток, после мутирует ДНК и начинается ранее старение. Данный процесс реально замедлить при применении витамина D, который омолаживает клетки...

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Здоровье

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