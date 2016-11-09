| | Телеведущая Тутта Ларсен экспериментирует над своими детьми
Шоу-Биз и культура

Телеведущая Тутта Ларсен экспериментирует над своими детьми

Популярная телезвезда и многодетная мать Тутта Ларсен всегда старается ограничивать время просмотра мультиков для своих детей. Дошло до того, что недавно её 7-летняя дочь Марфа рассказала, что ей приснился сон, в котором она как бы нарушила мамин запрет и тайком смотрела мультфильмы у себя в комнате.
Это заставило Тутту задуматься над тем, что она возможно слишком жестко ограничивает варианты отдыха для своих детей, если им уже даже сны про мультики снятся, пишет сайт life-dom2.su

Телеведущая Тутта Ларсен экспериментирует над своими детьми

Поэтому Тутта Ларсен решила провести эксперимент. Как говорится, клин клином выбить. Телеведущая решила проверить, как быстро детям станет скучно, если разрешить им смотреть мультики целый день без перерывов? К своему удивлению Тутта обнаружила, что эксперимент провалился, поскольку даже спустя 7 часов детям совсем не надоело смотреть мультфильмы и они хотели ещё.

Подписчики посоветовали Тутте не ограничивать своих детей слишком строго. Они ведь имеют право на просмотр мультиков. Неудивительно, что им не хватило одного дня, чтобы насмотреться. Значит до этого очень долго запрещали. Поэтому один день - это не показатель. Вот если бы детям дали больше времени Но тогда скорее всего сама Тутта не выдержала бы эксперимент, т.к. невозможно представить детей, которым когда-нибудь станет скучно смотреть мультики...

Еще по теме

Особые каникулы для детей устроила Тутта Ларсен

Особые каникулы для детей устроила Тутта Ларсен

9-11-2016, 17:23
Читать
Тутта Ларсен рассказала, чем французские комедии лучше секса

Тутта Ларсен рассказала, чем французские комедии лучше секса

28-08-2016, 10:11
Читать
Младший сын Тутты Ларсен отказывается от детского питания

Младший сын Тутты Ларсен отказывается от детского питания

21-03-2016, 10:16
Читать
Тутта Ларсен ради ребенка отказалась от лекарств

Тутта Ларсен ради ребенка отказалась от лекарств

1-03-2016, 10:55
Читать
Тутта Ларсен выступила за публичное кормление грудью

Тутта Ларсен выступила за публичное кормление грудью

25-11-2015, 14:52
Читать
Тутта Ларсен родила в третий раз!

Тутта Ларсен родила в третий раз!

1-07-2015, 16:03
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail