Телеведущая Тутта Ларсен экспериментирует над своими детьми

Популярная телезвезда и многодетная мать Тутта Ларсен всегда старается ограничивать время просмотра мультиков для своих детей. Дошло до того, что недавно её 7-летняя дочь Марфа рассказала, что ей приснился сон, в котором она как бы нарушила мамин запрет и тайком смотрела мультфильмы у себя в комнате.Это заставило Тутту задуматься над тем, что она возможно слишком жестко ограничивает варианты отдыха для своих детей, если им уже даже сны про мультики снятся, пишет сайт life-dom2.suПоэтому Тутта Ларсен решила провести эксперимент. Как говорится, клин клином выбить. Телеведущая решила проверить, как быстро детям станет скучно, если разрешить им смотреть мультики целый день без перерывов? К своему удивлению Тутта обнаружила, что эксперимент провалился, поскольку даже спустя 7 часов детям совсем не надоело смотреть мультфильмы и они хотели ещё.Подписчики посоветовали Тутте не ограничивать своих детей слишком строго. Они ведь имеют право на просмотр мультиков. Неудивительно, что им не хватило одного дня, чтобы насмотреться. Значит до этого очень долго запрещали. Поэтому один день - это не показатель. Вот если бы детям дали больше времени Но тогда скорее всего сама Тутта не выдержала бы эксперимент, т.к. невозможно представить детей, которым когда-нибудь станет скучно смотреть мультики...