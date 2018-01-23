Озвучены цены «спортивного» кроссовера Hyundai Tucson Sport

HyundaiHyundai TucsonHyundai Tucson SportЦеныАмериканский офис компании Hyundai Motor Company начинает официальные продажи «спортивного» внедорожника Hyundai Tucson Sport. Автомобиль, оснащённый 181-сильным двигателем, предлагается по минимальной цене от $25 150 (порядка 1 446 000 рублей), не включая налог за доставку в размере $980.Кроссовер Hyundai Tucson SportHyundai Motor Company«Спортивный» кроссовер Hyundai Tucson Sport оснащён 2,4-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, который способен генерировать 181 л.с. Крутящий момент – 237 Нм. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Клиенты могут приобрести автомобиль, как с передним, так и полным приводом.Помимо самого мощного двигателя, модель Hyundai Tucson Sport укомплектована «премиальными функциями», двойной выхлопной системой с хромированными патрубками и набором уникальных 19-дюймовых колёсных дисков.Также в арсенале машины значится рулевое колесо с кожаной оплёткой, 2-зонный климат-контроль, кнопочное зажигание, информационно-развлекательная система с сенсорным монитором, несколько систем безопасности и электронных помощников.За указанную минимальную цену клиенты получают автомобиль с передним приводом. «Спортивный» кроссовер Hyundai Tucson Sport с системой полного привода обойдётся в $26 550, что эквивалентно 1 526 000 рублей.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook