| | Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке
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Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке

Hyundai
Hyundai Tucson
Автосалон в Нью-Йорке-2018

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В рамках автосалона в Нью-Йорке 2018 года корейская компания Hyundai Motor Company официально представит широкой общественности обновлённый кроссовер Hyundai Tucson. Все подробности о новинке пока держатся в секрете.
Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке

Актуальная версия кроссовера Hyundai Tucson
Hyundai Motor Company
В качестве напоминания, скажем, что актуальная версия популярного корейского внедорожника появилась на рынке три года назад. В последнее время в сети неоднократно появлялись шпионские фото обновлённого кросса.

Предполагается, что автомобиль получит пересмотренное оформление передней и задней части. В частности, дизайн экстерьера будет напоминать недавно представленный внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения.
Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке

Актуальная версия кроссовера Hyundai Tucson
Фото: Hyundai Motor Company


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В настоящее время модель Hyundai Tucson доступна и на российском рынке. Минимальная цена автомобиля – от 1 369 000 рублей. Для внедорожника доступно два бензиновых мотора и один дизель. Это: 149-сильный 2.0 MPi, 177-сильный 1.6 T-GDi и 185-сильный 2.0 CRDi. Трансмиссия – 6МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.
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