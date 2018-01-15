Новый Volkswagen Jetta оценили в один миллион рублей

VolkswagenVolkswagen JettaЦеныНемецкая компаниязапускает официальные продажи компактного седана Jetta нового поколения. Пока автомобиль доступен в Мексике, где за него просят не менее 330 000 песо, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 020 000 рублей.Седан Volkswagen Jetta нового поколенияVolkswagenКак неоднократно сообщалось ранее, в основе 4-дверной модели Volkswagen Jetta нового поколения лежит «тележка» MQB. Отметим, что серийное производство модели локализовано на мексиканском заводе немецкого бренда. Поэтому именно мексиканцы первыми получили возможность приобрести автомобиль.Новый Volkswagen Jetta доступен в Мексике в трёх комплектациях Comfortline, R-Line и Highline. При этом для машины доступен единственный мотор. Речь идёт о силовом агрегате 1.4 TSI. Мощность – 150 л.с. Крутящий момент – 250 Нм. Трансмиссия – 6МКП или 6АКП с гидротрансформатором.Седан Volkswagen Jetta нового поколенияФото: VolkswagenВ самом доступном исполнении седан Volkswagen Jetta нового поколения в Мексике получает светодиодные фары, 16-дюймовые литые диски, кондиционер, несколько подушек безопасности, информационно-развлекательную систему с 6,5-дюймовым монитором.Седан Volkswagen Jetta нового поколенияФото: VolkswagenДля любителей спорта, компания предлагает седан Volkswagen Jetta R-Line. В этом исполнении автомобиль получает более агрессивный аэродинамический обвес, дополнительную чёрную отделку экстерьера, 17-дюймовые «катки». Также для такой машины предусмотрен расширенный список оснащения.Седан Volkswagen Jetta нового поколенияФото: VolkswagenВ ближайшее время компактный седан Volkswagen Jetta нового поколения выйдет на американский рынок. Как сообщалось ранее, в Европе новинка продаваться не будет, но в России этот автомобиль непременно появится. Ожидается, что продажи машины в РФ стартуют в конце 2018 – начале 2019 года.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook