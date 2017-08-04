Официально: Cadillac рассекретил обновлённый седан CT6

Cadillac
Cadillac CT6
Автосалон в Нью-Йорке-2018
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«Заряженный» седан Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года
Cadillac
Американский премиальный бренд Cadillac официально рассекретил обновлённый флагманский седан CT6 2019 модельного года, у которого впервые в истории появилась «заряженная» модификация V-Sport
В преддверии Нью-Йоркского автосалона 2018 года американский премиальный бренд Cadillac официально рассекретил обновленный флагманский седан CT6. Роскошная 4-дверная модель получила пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, а также впервые в истории обзавелась мотором V8 с наддувом.
Сразу скажем, что в настоящий момент американская компания опубликовала фотографии «заряженного» седана Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года. Этот автомобиль питается от 4,2-литрового мотора V8 с двумя турбонагнетателями. Мощность – 550 л.с. Крутящий момент – 850 Нм.
Повторимся, что представленная модель Cadillac CT6 V-Sport стала первой в истории американской марки, которая оснащена «восьмеркой» с наддувом. Причём двигатель 4.2 V8 твин-турбо совершенно новый. Мотор получил две турбины с двойной крыльчаткой, перепускной клапан с электронным управлением, пару интеркуллеров, систему смазки с электронасосом, а также систему деактивации цилиндров.
«Заряженный» седан Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года
Фото: Cadillac
«Заряженный» седан Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года оснащается такими «фишками», как задний механический самоблокирующийся дифференциал, уникальные 20-дюймовые «катки», эксклюзивная летняя резина, тормоза Brembo, амортизаторы с электронным управлением, выпускная система с активными заслонками, перенастроенный усилитель рулевого управления.
Кроме этого, в арсенале «заряженной» модели Cadillac CT6 V-Sport значится «трековый» режим движения. При его активации изменяется работа активных амортизаторов, алгоритм работы задних поворотных колес, системы стабилизации, распределения тяги между осями и «голос» выхлопной системы.
«Заряженный» седан Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года
Фото: Cadillac
Что касается внешнего вида и оформления интерьера. Обновлённый флагманский седан Cadillac CT6 2019 модельного года получил стилистические решения, которые впервые были показаны на концепте Escala. Кроме этого, у автомобиля появилась новая оптика, пересмотренная решётка радиатора и новые бампера, а также новая крышка багажного отделения.
В салоне «посвежевшего» седана появилась обновлённая информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным FullHD-монитором, которая поддерживает функцию управления жестами. Также автомобиль оснащён точкой доступа 4G LTE и развлекательной системой для задних пассажиров и системой Super Cruise (система автономной езды по шоссе).
«Заряженный» седан Cadillac CT6 V-Sport 2019 модельного года
Фото: Cadillac
Повторимся, мировая премьера обновлённого флагманского седана Cadillac CT6 состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке-2018. Когда «посвежевший» автомобиль выйдет на рынок, пока не уточняется. Напомним, что в России «дореформенная» версия модели появилась недавно. Минимальная цена – от 3 990 000 рублей.
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