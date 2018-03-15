Приятный сюрприз: обновлённый Subaru Outback оценили в рублях

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Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Subaru
В России обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года доступен в пяти версиях, по цене от 2 399 000 до 3 299 900 рублей
Российский офис японской компании Subaru официально рассекретил комплектации и цены обновлённого универсала повышенной проходимости Outback 2018 модельного года. Заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести рестайлинговый внедорожный «сарай» по минимальной цене от 2 399 000 рублей.
Обновлённый универсал Subaru Outback доступен в России с двумя силовыми агрегатами. Это четырехцилиндровый мотор 2.5 (175 л.с., 235 Нм) и движок V6 3.6 (260 л.с., 350 Нм). В паре с обоими моторами трудится вариатор Lineartronic с увеличенным силовым диапазоном.
Комплектации и рублёвые цены обновлённого универсала Subaru Outback 2018 модельного года для России:
Standart — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 399 000 рублей
Elegance — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 549 900 рублей
Premium — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 639 900 рублей
Premium SE — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 739 900 рублей
Premium SE — V6 3.6 (260 л.с.), CVT, 4WD — 3 299 900 рублей
Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Фото: Subaru
Стоит отметить, что стоимость обновлённого «проходимого сарая» Subaru Outback в самом доступном исполнении в России осталась на прежнем уровне. При этом стоимость некоторых комплектаций стала выше всего на 30 000 – 50 000 рублей.
В арсенале японской новинки значится кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа-система, водительское кресло с электроприводом и функцией памятью, подогрев всех сидений, светодиодные фары и ДХО, система X-Mode, подушки и шторки безопасности.
Помимо этого для «посвежевшего» универсала Subaru Outback 2018 модельного года доступен подогрев «баранки», электропривод двери багажного отделения, камеры кругового обзора, множество электронных помощников.
Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Фото: Subaru
Также для автомобиля доступен комплекс систем безопасности EyeSight, в состав которого входит система автоматического экстренного торможения, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, предаварийного управления акселератором, удержания в занимаемой полосе и адаптивный круиз-контроль.
Как сообщалось ранее, обновлённый «сарай» Subaru Outback 2018 модельного года отличается от предшественника пересмотренной радиаторной решёткой, новым передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой.
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