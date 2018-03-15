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Приятный сюрприз: обновлённый Subaru Outback оценили в рублях

Японская марка Subaru объявила рублёвые цены на обновленный универсал Outback 2018 модельного года. «Проходимый сарай» доступен в пяти комплектациях, по цене от 2 399 000 до 3 299 900 рублей
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Приятный сюрприз: обновлённый Subaru Outback оценили в рублях

Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Subaru
В России обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года доступен в пяти версиях, по цене от 2 399 000 до 3 299 900 рублей
Российский офис японской компании Subaru официально рассекретил комплектации и цены обновлённого универсала повышенной проходимости Outback 2018 модельного года. Заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести рестайлинговый внедорожный «сарай» по минимальной цене от 2 399 000 рублей.
Обновлённый универсал Subaru Outback доступен в России с двумя силовыми агрегатами. Это четырехцилиндровый мотор 2.5 (175 л.с., 235 Нм) и движок V6 3.6 (260 л.с., 350 Нм). В паре с обоими моторами трудится вариатор Lineartronic с увеличенным силовым диапазоном.

Комплектации и рублёвые цены обновлённого универсала Subaru Outback 2018 модельного года для России:

Standart — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 399 000 рублей

Elegance — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 549 900 рублей

Premium — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 639 900 рублей

Premium SE — 2.5 (175 л.с.), CVT, 4WD — 2 739 900 рублей

Premium SE — V6 3.6 (260 л.с.), CVT, 4WD — 3 299 900 рублей
Приятный сюрприз: обновлённый Subaru Outback оценили в рублях

Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Фото: Subaru
Стоит отметить, что стоимость обновлённого «проходимого сарая» Subaru Outback в самом доступном исполнении в России осталась на прежнем уровне. При этом стоимость некоторых комплектаций стала выше всего на 30 000 – 50 000 рублей.

В арсенале японской новинки значится кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа-система, водительское кресло с электроприводом и функцией памятью, подогрев всех сидений, светодиодные фары и ДХО, система X-Mode, подушки и шторки безопасности.

Помимо этого для «посвежевшего» универсала Subaru Outback 2018 модельного года доступен подогрев «баранки», электропривод двери багажного отделения, камеры кругового обзора, множество электронных помощников.
Приятный сюрприз: обновлённый Subaru Outback оценили в рублях

Обновлённый универсал Subaru Outback 2018 модельного года
Фото: Subaru
Также для автомобиля доступен комплекс систем безопасности EyeSight, в состав которого входит система автоматического экстренного торможения, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, предаварийного управления акселератором, удержания в занимаемой полосе и адаптивный круиз-контроль.

Как сообщалось ранее, обновлённый «сарай» Subaru Outback 2018 модельного года отличается от предшественника пересмотренной радиаторной решёткой, новым передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой.
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