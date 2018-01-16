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Социум

Призывников хотят обязать приходить за повестками - Русская планета

В Госдуме предложили изменить порядок призыва граждан в армию. Автором инициативы выступил депутат Андрей Красов. Он предлагает обязать граждан призывного возраста, не получивших повестки, являться в военкоматы и требовать их вручения. В противном случае молодые люди будут попадать в категорию уклонистов. Кроме того, парламентарий считает, что повестки призывникам следует отправлять по почте заказным письмом. Расписываться за них смогут любые совершеннолетние родственники граждан, подлежащих призыву, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК...

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