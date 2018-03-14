| | РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ AMD СѓСЃС‚СЂР°РЅСЏРµС‚ СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚Рё РІ СЃРІРѕРёС… С‡РёРїР°С…
Наука

РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ AMD СѓСЃС‚СЂР°РЅСЏРµС‚ СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚Рё РІ СЃРІРѕРёС… С‡РёРїР°С…

РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»Рё РІСЃРµРјРёСЂРЅРѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РіРёРіР°РЅС‚Р° AMD Р·Р°СЏРІРёР»Рё Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ РЅР°РјРµСЂРµРЅР° РёР·Р±Р°РІРёС‚СЊСЃСЏ РѕС‚ РІСЃРµС… С‚РёРїРѕРІ СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚РµР№, РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РµРЅРЅС‹С… СЂР°РЅРµРµ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚Р°РјРё РІ С‡РёРїР°С…, РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёРјС‹С… РїРѕРґ РјР°СЂРєРѕР№ РґР°РЅРЅРѕРіРѕ Р±СЂРµРЅРґР°.
РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ AMD СѓСЃС‚СЂР°РЅСЏРµС‚ СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚Рё РІ СЃРІРѕРёС… С‡РёРїР°С…

РџРѕСЃР»Рµ С‚РѕРіРѕ, РєР°Рє С‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРёРµ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ РєРѕРјРїР°РЅРёРё CTS Labs РёР· РР·СЂР°РёР»СЏ РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёР»Рё С†РµР»С‹Р№ СЂСЏРґ СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚РµР№ РІ С‡РёРїР°С… РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° AMD, РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ РІСЃРµСЂСЊС‘Р· СЂРµС€РёР»Р° РёР·Р±Р°РІРёС‚СЊСЃСЏ РѕС‚ РІСЃРµС… РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РµРЅРЅС‹С… Р±СЂРµС€РµР№ РІ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё. Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ CTS Labs Р·Р°РјРµС‚РёР»Рё, С‡С‚Рѕ РѕС‚ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚РµР№ РІ СЃРёСЃС‚РµРјРµ С‡РёРїРѕРІ РѕС‚ AMD РёР·Р±Р°РІРёС‚СЊСЃСЏ РїСЂР°РєС‚РёС‡РµСЃРєРё РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ. Р Р°РЅРµРµ РЅР° СѓСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёРµ РІСЃРµС… РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РµРЅРЅС‹С… РЅРµРїРѕР»Р°РґРѕРє РєРѕРјРїР°РЅРёСЏРј РґР°РІР°Р»РѕСЃСЊ С‚СЂРё РјРµСЃСЏС†Р°, РїРѕСЃР»Рµ С‡РµРіРѕ РїСЂРё Р±РµР·РґРµР№СЃС‚РІРёРё РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… Р»РёС† РІСЃСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ Рѕ РЅР°Р№РґРµРЅРЅС‹С… Р±СЂРµС€Р°С… РІ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё РїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Р°СЃСЊ РІ РЎРµС‚Рё РІ РѕС‚РєСЂС‹С‚РѕРј РґРѕСЃС‚СѓРїРµ.
РћРґРЅР°РєРѕ, РІ РґР°РЅРЅРѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РєРѕРјРїР°РЅРёРё AMD РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ РІС‹РґРІРёРЅСѓС‚Рѕ РЅРёРєР°РєРёС… СЃСЂРѕРєРѕРІ, С‚Р°Рє РєР°Рє РґР»СЏ Р»РёРєРІРёРґР°С†РёРё 13 РЅР°Р№РґРµРЅРЅС‹С… СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚РµР№ РІ С‡РёРїСЃРµС‚Р°С… РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РѕС‚СЂРµР·РєР° РІСЂРµРјРµРЅРё Р±С‹Р»Рѕ Р±С‹ СЏРІРЅРѕ РЅРµРґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ.
РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р’РµСЃС‚...

Еще по теме

Р’ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕСЂР°С… РєРѕРјРїР°РЅРёРё AMD РЅР°С€Р»Рё 13 РєСЂРёС‚РёС‡Рµ ...

Р’ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕСЂР°С… РєРѕРјРїР°РЅРёРё AMD РЅР°С€Р»Рё 13 РєСЂРёС‚РёС‡Рµ ...

14-03-2018, 16:50
Читать
Kaspersky РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёР» СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚Рё РІ СЃРёСЃС‚РµРјРµ СѓРїСЂР ...

Kaspersky РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёР» СѓСЏР·РІРёРјРѕСЃС‚Рё РІ СЃРёСЃС‚РµРјРµ СѓРїСЂР ...

28-02-2018, 14:30
Читать
Р’ Google СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё, РєР°Рє РІР·Р»РѕРјР°С‚СЊ Р»СЋР±РѕР№ РџРљ РЅР ...

Р’ Google СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё, РєР°Рє РІР·Р»РѕРјР°С‚СЊ Р»СЋР±РѕР№ РџРљ РЅР ...

23-02-2018, 09:20
Читать
В«Р›Р°Р±РѕСЂР°С‚РѕСЂРёСЏ РљР°СЃРїРµСЂСЃРєРѕРіРѕВ» Р·Р°СЏРІРёР»Р° РѕР± СѓСЏР ...

В«Р›Р°Р±РѕСЂР°С‚РѕСЂРёСЏ РљР°СЃРїРµСЂСЃРєРѕРіРѕВ» Р·Р°СЏРІРёР»Р° РѕР± СѓСЏР ...

13-02-2018, 13:50
Читать
РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ Google РІС‹РїР»Р°С‚РёР»Р° СЂРµРєРѕСЂРґРЅСѓСЋ СЃСѓРјРјСѓ Р· ...

РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ Google РІС‹РїР»Р°С‚РёР»Р° СЂРµРєРѕСЂРґРЅСѓСЋ СЃСѓРјРјСѓ Р· ...

21-01-2018, 15:21
Читать
Apple РІС‹РїСѓСЃС‚РёР»Р° РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ iOS РґР»СЏ Р»РёРєРІРёРґР°С†Рё ...

Apple РІС‹РїСѓСЃС‚РёР»Р° РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ iOS РґР»СЏ Р»РёРєРІРёРґР°С†Рё ...

9-01-2018, 18:31
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail