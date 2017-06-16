Все, что нужно знать об автокредите

Особенности кредита на машину
Займ на покупку автомобиля предоставляет не автосалон, а банк. Магазин выступает всего лишь посредником между клиентом и финансовой организацией. Поэтому перед тем, как обращаться в банк за кредитом, необходимо выбрать место покупки. В салоне можно приобрести как новый автомобиль, так и подержанный. К последним кредитное учреждение выдвигает ряд серьезных требований, ведь машина выступает в качестве залога и в случае невыполнения заемщиком условий договора должна быть быстро реализована.
Оформить заявку на кредит можно как в офисе банка, так и в режиме онлайн. При этом обязательно необходимо предоставить стандартный пакет документов, который включает в себя паспорт, ИНН, справку о доходах, военный билет для мужчин. Помимо этого необходимо соответствовать следующим требованиям:
гражданство Российской Федерации;
постоянная регистрация в регионе, где есть действующее отделение банка;
возраст от 23 лет.
Особое внимание банк обращает на платежеспособность клиента. Получить одобрение можно только при наличии постоянного места работы с высоким доходом.
Условия кредитования в российских банках
Большинство российских банков имеют похожие программы по автокредитованию. В общем условия выглядят следующим образом:
Срок кредитования - От 1 до 5 лет;
Годовая ставка - От 14% годовых;
Сумма займа - От 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей;
Форма выдачи - Наличные;
Валюта - Рубли.
Дополнительно, банк может потребовать оформить страховку. Ее можно включить в кредит на транспортное средство, а можно оплатить отдельно. Специалисты рекомендуют оформлять полис, ведь при его наличии вероятность получить положительный ответ возрастает.
Таким образом, взять машину в кредит может позволить себе практически каждый гражданин России. Главное — это подобрать для себя наиболее оптимальную кредитную программу. Ознакомиться с условиями ведущих банков страны можно на сайте Credit.10. Там же можно отправить предварительную заявку...