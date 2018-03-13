Владимир Ефимов сообщил о росте экспортных объемов столичной экономики

Владимир Ефимов (лидер московского ДЭПИР) рассказал об уверенном росте экспортных объемов экономики в городе. По его словам, за прошлый год означенные объемы прибавили 4,1%, если сравнивать с годом ранее. Общий объем экспорта мегаполиса превысил показатель в 9,8 трлн. рублей. Рост экспорта в секторе услуг составил 6,5%, в товарном сегменте — 3,5%. Высокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности принадлежит самый значительный рост экспортных объемов. Об этом проинформировал Инвестпортал Москвы.Как напомнил Владимир Ефимов, два года назад в Москве состоялся запуск программы, нацеленной на поддержку промышленности с акцентом на развитие высокотехнологичных современных производств, способных на равных конкурировать на глобальных рынках. Высокая эффективность программы легко доказывается приведенными выше данными, — отметил чиновник....