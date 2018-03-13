| | Владимир Ефимов сообщил о росте экспортных объемов столичной экономики
Экономика

Владимир Ефимов сообщил о росте экспортных объемов столичной экономики

Владимир Ефимов (лидер московского ДЭПИР) рассказал об уверенном росте экспортных объемов экономики в городе. По его словам, за прошлый год означенные объемы прибавили 4,1%, если сравнивать с годом ранее. Общий объем экспорта мегаполиса превысил показатель в 9,8 трлн. рублей. Рост экспорта в секторе услуг составил 6,5%, в товарном сегменте — 3,5%. Высокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности принадлежит самый значительный рост экспортных объемов. Об этом проинформировал Инвестпортал Москвы.
Владимир Ефимов сообщил о росте экспортных объемов столичной экономики

Как напомнил Владимир Ефимов, два года назад в Москве состоялся запуск программы, нацеленной на поддержку промышленности с акцентом на развитие высокотехнологичных современных производств, способных на равных конкурировать на глобальных рынках. Высокая эффективность программы легко доказывается приведенными выше данными, — отметил чиновник.
 
 ...

Еще по теме

Объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столице за 2017-й год со ...

Объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столице за 2017-й год со ...

13-03-2018, 04:49
Читать
Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

9-02-2018, 02:30
Читать
Владимир Ефимов: темпы роста ВРП Москвы до 2020 года составят 2,3%

Владимир Ефимов: темпы роста ВРП Москвы до 2020 года составят 2,3%

19-01-2018, 12:31
Читать
Владимир Ефимов: в Москве наблюдается значительный рост экспорта в области ...

Владимир Ефимов: в Москве наблюдается значительный рост экспорта в области ...

19-01-2018, 12:31
Читать
Владимир Ефимов: работа властей способствует высоким темпам роста инвестици ...

Владимир Ефимов: работа властей способствует высоким темпам роста инвестици ...

18-12-2017, 14:35
Читать
Владимир Ефимов: жители и предприниматели столицы все чаще берут кредиты

Владимир Ефимов: жители и предприниматели столицы все чаще берут кредиты

25-11-2017, 01:31
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail