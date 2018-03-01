Ольга Фреймут назвала свои любимые книги

Недавно к перечню профессиональных достижений ведущей Нового канала и директора Школы в реалити "Від пацанки до панянки" Ольги Фреймут добавилось еще одно. Ольга Фреймут стала писательницей, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Tochka.net.
А что читает сама телеведущая? Накануне нового выпуска директор Школы порекомендовала три любимые книги, которые должна прочесть каждая панянка.
№1. Библия
Книга, которая станет спасительницей в сложные моменты жизни. Цитаты оттуда помогают мне в сомнениях: "Ваше слово пусть будет: да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого", – Евангелие от Матфея.
Или когда любовные волнения: "Любовь – долготерпелива, любовь – мягкая, она не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не стремится к гневу, не мыслит зла: не радуется, когда кто-то делает несправедливость, радуется истине; все покрывает, во все верит, всего надеется, все претерпит", – Первое послание апостола Павла Коринфянам.
№2. Любая книга Айн Рэнд
Айн Рэнд с ее философией научит уважать и любить себя. После прочтения "Атлант расправил плечи" я перестала обвинять мир в своих проблемах, научилась зарабатывать деньги, делать то, что хочу, и не тратить время на то, что не хочу.
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№3. Стихи Лины Костенко, Василия Симоненко, Марины Цветаевой
Поэзия - спа для души. Когда хочется плакать - ищу мысленно любимые строки: "Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно забути вже повинна". Або: "Я тобі галантно не вклонюся, Комплімента зроду не зліплю, Тільки в очі ніжні задивлюся"...