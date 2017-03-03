В ЯНАО сошедший с крыши снег травмировал двух детей

В Шурышкарском районе ЯНАО скорая госпитализировала двух детей, пострадавших от схода снега с крыши музыкальной школы.Травматический инцидент произошел рано утром 22 марта в деревне Мужи. Потерпевшие дети выходили из музыкальной школы, как в этот же момент с крыши учебного заведения сошел снег. Оперативно прибывшие кареты скорой доставили юных жителей ЯНАО в больницу Шурышкарского района, где врачи диагностировали у них травмы головы и множественные ссадины.По факту травмирования двух детей Следком ЯНАО организовал проверку. Предполагается, руководство музыкальной школы может заплатить серьезный штраф за несвоевременную уборку снега.Ранее аналогичный инцидент в ямальском городе Тарко-Сале имел более плачевные последствия. 11-летняя играясь погибла в снежном сугробе, образовавшемся после чистки крыши. Следователи завели уголовное дело...