| | В Воронежской области мужчина угнал трактор, ради свидания с возлюбленной
События

В Воронежской области мужчина угнал трактор, ради свидания с возлюбленной

В Эртильском районе Воронежской области 57-летний мужчина угнал у местного сельхозпредприятия трактор, дабы съездить в соседнее село на свидание к возлюбленной.
В Воронежской области мужчина угнал трактор, ради свидания с возлюбленной


Романтическое преступление имело место в Воронежской области 21 марта. Руководство сельхозпредприятия в Эртильском районе заприметило пропажу трактора из мастерской, сообщив о ЧП правоохранителям. Под подозрение попал 57-летний механизатор, работавший на угнанной машине. Предположения подтвердились фактами, когда подозреваемого на тракторе нашли в соседней деревне. Он сразу сознался в совершенном злодеянии, объяснив его желанием попасть на свидание к любимой женщине. Проехать в село на легковом автомобиле невозможно из-за погодных условий, а вот трактору любая грязь нипочем, заявил предполагаемый злоумышленник.
Свидание с любимой барышней обернулось для 57-летнего воронежского романтика уголовным производством. Механизатору грозит до 5 лет тюрьмы...

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