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В Хабаровске женщина уснула в подъезде и лишилась драгоценностей

В Хабаровске местная жительница хорошо «отдохнула» на вечеринке. Под воздействием выпитого алкоголя женщина заснула прямо в своём подъезде, лишившись при этом драгоценностей.
В Хабаровске женщина уснула в подъезде и лишилась драгоценностей


 Женщина после обильного застолья смогла дойти до своего подъезда и войти в него. А вот добраться до квартиры сил уже не хватило. Она заснула прямо на лестничной площадке.
Когда хабаровчанка проснулась, то обнаружила, что у неё пропали два кольца и смартфон. Женщина пошла к правоохранителям. Сумма заявленного ущерба составила 46 тыс. рублей.
Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед по подъезду. Он, возвращаясь домой, увидел спящую женщину, от которой сильно пахло спиртным, и воспользовался этим.
При обыске в его квартире был обнаружен украденный смартфон, который он решил оставить в личном пользовании. Кольца он успел продать. Помимо того, он, применив мобильный сервис, снял со счёта пострадавшей тысячу рублей.
Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим. Он привлекался за совершение разбоя, краж и угонов автомобилей. Его последняя «отсидка» закончилась в августе 2017 года.
Сейчас ему светит очередной срок. Фемида может определить его в 5 лет.
Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД...

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