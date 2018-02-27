| | На севере Москвы пенсионерка нашла в своей квартире труп женщины
События

На севере Москвы пенсионерка нашла в своей квартире труп женщины

На севере Москвы пенсионерка обнаружила в своей квартире труп неизвестной женщины. Инцидент зафиксирован на улице Лихоборские Бугры в районе Коптево.
На севере Москвы пенсионерка нашла в своей квартире труп женщины


По предварительной информации, на службу «02» позвонила 71-летняя жительница московского района Коптево, которая заявила, что в ее квартире хулиганит 51-летний сын. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Было установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он нигде не работал. В ходе осмотра квартиры в одной из комнат нашли труп гражданки с колото-резанными ранами в области поясницы. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову полиции, констатировала смерть женщины.
По факту инцидента правоохранители назначили ряд следственных проверок, которые позволят установить все обстоятельства летального ЧП...

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