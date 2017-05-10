В Екатеринбурге возле «Магнита» нашли машину с двумя трупами

Вчера, 21 марта, вечером, в Екатеринбурге возле магазина «Магнит» нашли автомобиль, в котором было два трупа. Случилось это на переулке Рижский. Случайные прохожие сделали фотографии с места данного происшествия и выложили их в интернет.Александр Шульга, работающий официальным представителем СУ СКР по Свердловской области, информацию о двух трупах подтвердил. По его словам, в иномарке были два взрослых мёртвых мужчины. Никаких телесных повреждений на их теле обнаружено не было.Однако примечательно, что погибшие были скорее всего наркоманами, поскольку есть следы употребления наркотических средств, каких именно, Александр Шульга не уточняет.В наше время сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга проводят все необходимые проверки для установления личностей погибших и обстоятельств, при которых наступила смерть...