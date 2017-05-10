| | В Екатеринбурге возле «Магнита» нашли машину с двумя трупами
События

В Екатеринбурге возле «Магнита» нашли машину с двумя трупами

Вчера, 21 марта, вечером, в Екатеринбурге возле магазина «Магнит» нашли автомобиль, в котором было два трупа. Случилось это на переулке Рижский. Случайные прохожие сделали фотографии с места данного происшествия и выложили их в интернет.
В Екатеринбурге возле «Магнита» нашли машину с двумя трупами


Александр Шульга, работающий официальным представителем СУ СКР по Свердловской области, информацию о двух трупах подтвердил. По его словам, в иномарке были два взрослых мёртвых мужчины. Никаких телесных повреждений на их теле обнаружено не было.
Однако примечательно, что погибшие были скорее всего наркоманами, поскольку есть следы употребления наркотических средств, каких именно, Александр Шульга не уточняет.
В наше время сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга проводят все необходимые проверки для установления личностей погибших и обстоятельств, при которых наступила смерть...

Еще по теме

Машину реанимации расстреляли в Екатеринбурге - Русская планета

Машину реанимации расстреляли в Екатеринбурге - Русская планета

10-05-2017, 12:36
Читать
После пожара на Колмогорова обнаружено тело задушенной пенсионерки

После пожара на Колмогорова обнаружено тело задушенной пенсионерки

30-04-2017, 11:25
Читать
В Екатеринбурге в озере возле отеля «Рамада» утонул мужчина

В Екатеринбурге в озере возле отеля «Рамада» утонул мужчина

17-08-2016, 11:04
Читать
В номере погибшего директора Уральских пельменей нашли лекарства - Русская ...

В номере погибшего директора Уральских пельменей нашли лекарства - Русская ...

11-08-2016, 11:34
Читать
В районе ж/д вокзала нашли тело девочки: предположительно – пропавшей 13-ле ...

В районе ж/д вокзала нашли тело девочки: предположительно – пропавшей 13-ле ...

4-04-2016, 08:49
Читать
В Подмосковье нашли два трупа в мешках

В Подмосковье нашли два трупа в мешках

9-07-2015, 18:03
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail