В Красноярске девушка каталась на привязанной к машине «плюшке»

В Красноярске девушка весело отметила выпадение в городе свежего снега. Она развлекалась, катаясь по набережной на «плюшке», привязанной к машине.Её не менее весёлая подружка в этот момент сидела в открытом багажнике автомобиля, который вёз «плюшку» с пассажиркой. Обе девушки непрерывно снимали процесс на свои смартфоны.Вернувшись домой, та из подружек, которую зовут Алсу, разместила видео в своём аккаунте в Instagram. Его она сопроводила ироничной подписью, действительно ли весна в Красноярске уже наступила.Ролик с вечерним развлечением на набережной уже просмотрели и работники местного ГИБДД. Они приступили к проверке случившегося факта...