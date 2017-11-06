| | В Красноярске девушка каталась на привязанной к машине «плюшке»
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В Красноярске девушка каталась на привязанной к машине «плюшке»

В Красноярске девушка весело отметила выпадение в городе свежего снега. Она развлекалась, катаясь по набережной на «плюшке», привязанной к машине.
В Красноярске девушка каталась на привязанной к машине «плюшке»


 Её не менее весёлая подружка в этот момент сидела в открытом багажнике автомобиля, который вёз «плюшку» с пассажиркой. Обе девушки непрерывно снимали процесс на свои смартфоны.
Вернувшись домой, та из подружек, которую зовут Алсу, разместила видео в своём аккаунте в Instagram. Его она сопроводила ироничной подписью, действительно ли весна в Красноярске уже наступила.
Ролик с вечерним развлечением на набережной уже просмотрели и работники местного ГИБДД. Они приступили к проверке случившегося факта...

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