Год проведут в Антарктиде: появилось видео, как в Киеве в экспедицию провожали украинских полярников

четверг, 22 марта 2018, 08:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ интернете обнародовали видео, как в Киеве в экспедицию на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде провожали украинских полярников.Соответствующий ролик размещен на канале ТСН в YouTube.Отмечается, что это уже 23-я украинская экспедиция.Так, группа из 12 человек (семи научных и пяти технических работников) будет находиться на станции целый год, уточняет пресс-служба Министерства образования и науки Украины.В то же время исполняющий обязанности начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий анонсировал, что летнюю экспедицию в таком виде можно видеть в последний раз."Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие научные результаты", - сказал он.Уточняется, что нынешний состав будет наблюдать за изменением климата, уровнем моря, состоянием озоновой дыры, изучать аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное.Как сообщал "Апостроф", предыдущая группа ученых отправилась в Антарктиду 1 апреля минувшего года...