Вода становится ядовитой: появились тревожные подробности о прорыве дамбы под Киевом

четверг, 22 марта 2018, 08:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ результате прорыва дамбы в селе Тарасовка Киевской области вода из озера с фильтратом, которое расположено неподалеку от мусорной свалки, попала в приток реки Сиверка, впадающей в Днепр.Об этом сообщает ТСН.По словам экспертов, в перспективе такое событие может повлечь экологическую катастрофу."Селяне говорят, что живут на грани этой катастрофы уже несколько лет, потому что долгое время боролись со свалкой и таки добились ее закрытия в 2014 году, а теперь из загаженного глубокого оврага весной яд вместе с талым снегом попадает в почву и водоемы", - говорится в материале.Уточняется, что в прошлом году по той же ситуации открыли уголовное производство, однако виновных до сих пор не нашли. Теперь местные жители требуют, чтобы за опасным объектом был надлежащий уход.Так, дамбу необходимо перестроить, потому что она низковата, и купить насосы. Иначе каждый подъем воды будет отзываться новым загрязнением и вести к экологическому бедствию."Виновными жители района считают Святошинское производственное управление коммунального хозяйства, на балансе которого находится свалка. Для ремонта дамбы люди сами собирали деньги на трактор и топливо, поддержки от властей не дождались", - добавили журналисты.В то же время специалисты уверены, что ни одна дамба не спасет экологическую ситуацию, ведь грязь идет в грунтовые воды. Ликвидировать 1,5 млн тонн мусора может только мощный перерабатывающий комплекс.Как сообщал "Апостроф", дорога между селами Крюковщина и Тарасовка в Киево-Святошинском районе остается подтопленной после порыва дамбы...