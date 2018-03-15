Штаб сообщил отличную новость из зоны АТО

четверг, 22 марта 2018, 07:05Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ среду, 21 марта, перемирие на Донбассе соблюдалось в полной мере.Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО."Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военными. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети взволновало фото, на котором изображены украинские военные с маленькой девочкой, держащей в руках флаг Украины. Снимок был сделан в марте этого года в городе Золотое Попаснянского района Луганской области...