| | Штаб сообщил отличную новость из зоны АТО
Социум

Штаб сообщил отличную новость из зоны АТО

четверг, 22 марта 2018, 07:05
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В среду, 21 марта, перемирие на Донбассе соблюдалось в полной мере.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военными. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.
Штаб сообщил отличную новость из зоны АТО

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети взволновало фото, на котором изображены украинские военные с маленькой девочкой, держащей в руках флаг Украины. Снимок был сделан в марте этого года в городе Золотое Попаснянского района Луганской области...

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